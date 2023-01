IMMOBILE, Corsa contro il tempo: in panchina coi viola?

Una corsa contro il tempo quella di Immobile che non riesce proprio a stare fermo e vuole tornare a dare una mano ai suoi compagni. Controlli medici cadenzati per il capitano che non vuole e non deve accelerare troppo i tempi. Le sue condizioni migliorano a vista d'occhio e oggi il 17 tornerà ad allenarsi, senza spingere troppo, a Formello. Ciro spera in una clamorosa convocazione per il match di domenica contro la Fiorentina, anche solo per tornare ad assaggiare il clima partita. L'obiettivo vero è il match di Coppa Italia con la Juventus, in programma giovedì allo Stadium. A riportarlo è LaLaziosiamonoi.