Il Betis vola, ottava vittoria nelle ultime dieci in Liga. Pellegrini: "Momento d'oro, speriamo di mantenerlo"

Il Real Betis sta bene, anzi benissimo. Il prossimo euro-rivale della Fiorentina nelle semifinali di Conference (andata il primo maggio a Siviglia, ritorno l'8 maggio al Franchi) ha battuto ieri sera in rimonta il Real Valladolid, 5-1 finale perentorio con reti di Rdorgiuez, Hernandez, Isco, Perraud ed Ezzazouli (per il Valladolid a segno San). I biancoverdi d'Andalusia sono reduci da otto successi in Liga nelle ultime dieci giocate e hanno conquistato nell'anticipo di ieri il quarto posto. Adesso avranno sei giorni quasi pieni per preparare l'andata in un Benito Villamarin che si preannuncia infernale (superati i 55mila biglietti venduti). E a margine della gara di campionato il tecnico Manuel Pellegrini ha parlato del successo ottenuto ma non solo. Questo quanto detto dall'esperto allenatore cileno ai microfoni di Dazn: "La considero una vittoria molto importante perché abbiamo fatto un primo tempo davvero brutto, forse con un eccesso di fiducia, nonostante avessimo parlato del fatto che, anche se il Valladolid attraversa un brutto momento, se abbassi l’intensità qualsiasi squadra può metterti in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo sistemato tutto pienamente e abbiamo concluso con una vittoria molto importante che ci permette, al momento, di essere in zona Champions e di ridurre la differenza reti. Speriamo di mantenere questo momento fino alla fine della stagione".

Sulla differenza reti tra le rivali di campionato: "Ovviamente, quando le cose sono così strette per punti e differenza reti... Due giornate fa avevamo nove o dieci gol di differenza con il Villarreal e ora solo uno. È qualcosa di importante, nel caso si decidesse tutto a pari punti. Continueremo a lottare per arrivare il più in alto possibile in classifica, e almeno rispetto a chi è in zona Conference abbiamo guadagnato dieci punti, otto sul secondo avversario. Lotteremo con Villarreal e Athletic per quel posto in Champions".

Isco ha espresso la sua volontà, raggiungere il quarto posto con il Betis. E Pellegrini ha risposto: "Nel calcio, finché la matematica lo permette, bisogna credere di potercela fare. Per questo non bisogna commettere errori: l’Athletic ha sei punti di vantaggio, più la differenza reti, ma siamo concentrati nel cercare di superare il prossimo avversario. Oggi (Ieri, ndr) era il Valladolid, ora ci concentriamo sulla Conference e poi sull’Espanyol. Stiamo affrontando tutto con la tranquillità necessaria, con entusiasmo e con l’ambizione che abbiamo sempre cercato di instaurare in questo club".