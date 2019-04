IEZZO, Consiglio a Mazzarri di fare turnover stasera

Tmw ha contattato l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo per presentare la sfida di questa sera tra i partenopei e la Fiorentina.

"Mi auguro possa essere una partita spettacolare, a livello di motivazioni credo che la Fiorentina ne avrà di più essendo il Napoli concentrato sulla Champions, magari chi ha giocato meno avrà occasione di mettersi in mostra. La Fiorentina con l'acquisto di Amauri ha dimostrato che vuole dare una sterzata al suo campionato. Certamente il Napoli non può che avere in testa la storica sfida contro il Chelsea, dunque mi attendo un grande turn over".

Si farà sentire l'assenza di Mazzarri?

"L'altro ieri con il corso di allenatore sono stato a Castelvolturno e devo dire che lui sinceramente si apettava uno sconticino, certamente è rammaricato, perchè perde una partita importante che lui stesso nella sua carriera si era sognato. In ogni caso il secondo è un suo bravo allievo quindi darà l'apporto giusto. Certamente lui in campo porta grande grinta quindi è chiaro che mancherà".