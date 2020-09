SKY, Inter con Eriksen e Perisic dal 1' contro i viola

Sono due i ballottaggi di formazione ancora vivi nella testa di Antonio Conte, a poco più di 48 ore dal debutto in campionato contro la Fiorentina. Stando a quanto riporta Sky Sport, i dubbi si concentrano a centrocampo, dove Christian Eriksen è in vantaggio su Stefano Sensi per piazzarsi alle spalle della coppia Lukaku-Lautaro; a sinistra, invece, Ivan Perisic dovrebbe essere preferito ad Ashley Young. Il resto dell'undici è praticamente fatto: in difesa, vista l'assenza per squalifica di Stefan de Vrij, la linea a tre sarà composta da Danilo D'Ambrosio, Alessandro Bastoni e Aleksandar Kolarov. Completano la mediana Nicolò Barella, Roberto Gagliardini e il neo acquisto Achraf Hakimi.