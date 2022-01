SKY, Il Toro chiede di liberare 13 giocatori per i viola

Come appreso da SkySport, il Torino ha inoltrato all'Asl di competenza una richiesta relativa al match in programma contro la Fiorentina domenica 9 gennaio. Il contenuto della richiesta riguarda la possibilità di rendere disponibili alla disputa della partita 13 giocatori della prima squadra. Il protocollo approvato nei giorni scorsi dalla Lega Serie A prevede infatti che questa sia la quota minima di giocatori disponibili perché una partita non venga rinviata. La diffusione del Covid nella rosa del Torino aveva portato l'Asl locale a imporre ai granata di non partire per Bergamo, dove avrebbero dovuto disputare la partita del 6 gennaio contro l'Atalanta. Il Torino chiede che possano essere schierati almeno quei calciatori che hanno ricevuto la dose booster di vaccino o che hanno fatto la seconda meno di 4 mesi fa, per motivi lavorativi. Ora la società del presidente Cairo cerca di creare le condizioni perché contro la Fiorentina scenda in campo una squadra competitiva, composta soprattutto da giocatori della prima squadra e non solo da giocatori della formazione Primavera. Primavera il cui portiere, tra l'altro, è a sua volta positivo al Covid.