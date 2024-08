SKY, Il Parma sorpassa tutti: vicinissimo Cancellieri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da SkySport, il Parma - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - è vicinissima a chiudere per Matteo Cancellieri in prestito con diritto di riscatto. Il club ha battuto una concorrenza ricca e agguerrita per assicurarsi le prestazioni del classe 2002, tra cui quella del Genoa, che aveva annoverato l'ex Empoli come uno dei possibili sostituti per l'eventuale addio di Gudmundsson.