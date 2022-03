MIHA, Vogliamo più punti possibili. A Firenze Medel...

L'allenatore del Bologna (prossimo avversario dei viola), Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa ha commentato così la possibile assenza di Medel contro la Fiorentina: "Medel ha fatto una grande gara. A Firenze ci potrebbe mancare quanto ci è mancato oggi Arnautovic". E sul cammino del Bologna e il modulo: "Tridente? Noi dobbiamo trovare il giusto equilibrio, al di là del numero di attaccanti. Io devo mettere la squadra nelle migliori condizioni per poter fare bene. Abbiamo cambiato diversi moduli che ci hanno sempre portato bene. Non è escluso che da qui alla fine cambieremo di nuovo. Con i tre attaccanti non è detto che si facciano più gol, dipende tutto dall'equilibrio. Abbiamo fatto cinque punti in tre gare e considerando il periodo del campionato siamo soddisfatti. Da qui in avanti cerchiamo di portare a casa più punti possibili".