HOLM, Ecco perché non è stato convocato da Gasp

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i convocati dell'Atalanta non sono presenti né Emil Holm, né Jose Palomino. Secondo quanto riportato Calcioatalanta.it la loro esclusione non è dovuta ad un infortunio ma bensì per recuperare le forze dopo la pausa nazionali. I due non prenderanno parte alla trasferta di Firenze e rimarranno a Bergamo per svolgere una seduta di allenamento domenica pomeriggio.