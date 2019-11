HELLAS VERONA, Il probabile undici di mister Juric

Senza Kumbulla, in difesa Empereur sembra in vantaggio su Dawidowicz per agire al fianco di Rrahmani e Gunter. Faraoni e Lazovic sulle corsie, in mezzo Veloso è difficilmente recuperabile per la Viola: spazio dunque a Pessina accanto ad Amrabat. Per il ruolo di prima punta è rebus: Di Carmine è in lizza, Salcedo di recente ha scalato le gerarchie, Stepinski può essere rilanciato. Sulla trequarti dovrebbe rinnovarsi il tandem Verre-Zaccagni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Verre, Zaccagni; Di Carmine.