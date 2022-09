HEARTS, Halkett: "Dobbiamo fare risultato in casa"

Mancano sette giorni a Hearts of Midlothian-Fiorentina, crocevia decisivo per il destino dei viola in Conference League. Dopo lo scialbo pareggio in casa con l'RFS Riga e la batosta ad Istanbul contro il Basaksehir la squadra di Vincenzo Italiano non può più sbagliare. Di fronte si troverà una squadra, quella scozzese, che dopo la sconfitta al debutto contro i turchi ha vinto agilmente contro i lettoni. A una settimana dall'incontro Craig Halkett, difensore degli Hearts, ha parlato a Edinburg Live Sport dei prossimi impegni: "Il Basaksehir si è dimostrata un'ottima squadra, la Fiorentina è allo stesso modo forte e per questo sarà una partita difficile. Per qualificarci dobbiamo fare punti in casa, non si può pensare di andare a Firenze per fare risultato. In più, ci esprimiamo meglio al Tynecastle (ndr: lo stadio degli Hearts), i nostri tifosi rendono la trasferta difficile a tutte le squadre".