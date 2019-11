GUNTER, Abbiamo giocato una gran gara su Ribery

Queste alcune considerazioni di Koray Gunter, difensore dell'Hellas Verona, a seguito del successo scaligero contro la Fiorentina:

ottima gara per noi, abbiamo lavorato tutta la settimana sulle cose che abbiamo fatto oggi. Andiamo avanti così, non è cambiato niente, siamo per il momento contenti e adesso vediamo questa settimana".

Orgoglio aver battuto la Fiorentina? "E' una squadra con tanta esperienza, con tanta qualità, è una prova di maturità per noi. Sono molto contento, abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra".

E non avete preso gol... "Sì specialmente per me che sono difensore, quando lasciamo la porta a zero sono sempre molto contento. Oggi abbiamo fatto un'ottima gara in difesa, siamo molto contenti, dobbiamo andare avanti così".

Come è stato affrontare Ribery? "E' un giocato fortissimo che ha avuto una grande carriera. Ha una grande esperienza ma abbiamo durante la settimana che gli dovevamo stare molto vicino, abbiamo fatto una grande gara su di lui e non poteva fare le solite cose. Abbiamo fatto bene".