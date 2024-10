GUILBERT, Contro i viola dobbiamo essere molto compatti

FirenzeViola.it

Frederic Guilbert, terzino destro del Lecce, ha parlato al sito CalcioLecce.it in vista del match dei salentini domenica alle 15 contro la Fiorentina: "Da quando sono arrivato, va tutto bene, mi trovo bene. Abbiamo un po’ riposato e ci stiamo preparando per affrontare la Fiorentina. C’è una grande coesione nel gruppo, sano, ci sono calciatori di qualità e per quello che ci manca stiamo lavorando per colmare le lacune".

Il terzino del Lecce ha poi aggiunto: "Affronteremo una squadra che ha calciatori di grande esperienza, anche internazionale, quindi noi dobbiamo essere uniti e molto compatti".