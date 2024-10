GORTLER, Viola troppo forte ma sono amareggiato

Lukas Gortler, centrocampista del San Gallo, ai canali ufficiali dopo la sconfitta con la Fiorentina ha parlato così: "Sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo tenuto testa a una squadra estremamente forte per tanto, eravamo vicini a poter ottenere qualcosa. Alla fine ci si rende conto che la qualità della Fiorentina è troppo alta. Sono amareggiato dal risultato perché ci abbiamo messo tanto impegno e abbiamo provato anche a giocare palla a terra: siamo stati coraggiosi.

Alla fine non abbiamo ottenuto un punto e questo mi fa arrabbiare. È stato bello poter giocare una partita così qui a San Gallo. Nelle prossime partite dovremo dimostrare che non siamo in Conference League per caso".