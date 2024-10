GÖRTLER (S. GALLO), Accettiamo di essere gli sfavoriti

In un'intervista concessa ai microfoni di Blue Sport, il capitano del San Gallo, avversario della Fiorentina nella giornata di oggi in Conference League, Lukas Görtler, ha dato una panoramica sul match, descrivendo la squadra viola come: "Un avversario emozionante e attraente per noi come squadra e per il pubblico. Non vedo l'ora di giocare in un Kybunpark tutto esaurito. Tanta energia, tanto fuoco, tanta passione, e poi speriamo di fare punti."

L'attaccante tedesco ha poi aggiunto: "Tutti sanno che probabilmente la Fiorentina è la squadra più forte che affronteremo sulla carta. Ma è proprio qui che risiede l'opportunità: accettare di essere gli sfavoriti. Ci siamo già trovati a nostro agio in questo ruolo contro il Trabzonspor e siamo riusciti a ottenere buoni risultati."