GONZALEZ, Fermo per problema al cuore il 20 sarà a Lecce

© foto di www.imagephotoagency.it

Joan Gonzalez, centrocampista del Lecce al momento fuori rosa per un problema cardiaco riscontrato lo scorso 13 luglio durante le visite mediche, domenica tornerà al Via del Mare. A comunicarlo è il Lecce con un comunicato sui suoi profili social ufficiali: "Domenica prossima il nostro Joan tornerà al Via del Mare. Il Presidente Sticchi Damiani ha invitato il nostro centrocampista a rientrare nel Salento in occasione di Lecce - Fiorentina per fargli sentire tutto l’affetto del Via del Mare. Forza Joan non vediamo l’ora di riabbracciarti".

Di seguito il post Instagram ufficiale della società salentina: