GASPERINI, Servirebbero più scontri diretti alla fine

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino ed ha espresso la sua opinione sul calendario asimmetrico. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Non lo so, poteva essere una novità, potrebbe essere qualcosa di buono. Non mi piace che non ci siano scontri diretti nella fase finale. Tanti vogliono i playoff, bisognerebbe avere più scontri diretti nel finale di stagione, ma non mi dispiace come idea".