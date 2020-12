GASPERINI, Se vado via è un giorno prima, non dopo

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che sarà la prossima avversaria in campionato della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in casa dell'Ajax e conseguente qualificazione agli ottavi di Champions League, soffermandosi soprattutto sui presunti malumori nello spogliatoio: “Al di là di quel che si scrive e si dice, io guardo poi la situazione del campo. Io mi sento libero di fare le mie scelte, con i giocatori. È un principio da cui non si può prescindere. Il valore del Papu è nella risposta di questa sera. Noi cerchiamo di dare più soddisfazioni possibili”.

Non c’è più libertà?

“No no, la cosa è nata così, è evidente. Io devo fare le scelte più utili possibili alla squadra. Questa è una squadra che stava subendo un po’ troppi gol e non li segnava, dopo i 100 dell’anno scorso. Un allenatore deve prendere soluzioni, anche momentanee”.

Si è parlato di dimissioni…

“Il giorno che cerco di andare via da Bergamo sarà un giorno prima, non un giorno dopo, e comunque conciliando con la società. Non ci saranno mai cose traumatiche”.

Serve un confronto con la società?

“Ci parlo tutti i giorni, questa vittoria in Champions permette di programmare da qui a marzo una stagione con i tempi, visto che ci sarà il mercato. Non ho richieste particolari, ma dobbiamo fissare dei punti, delle strategie. Quella di questa sera era una tappa fondamentale. Siamo nella situazione migliore”.