GARCIA, Con l'ACF mi sono preso le mie responsabilità

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato alla vigilia della partita di campionato in trasferta contro il Verona. Ha rammentato anche la sconfitta con la Fiorentina. Queste le sue parole: "Guardate, questa è la conferenza per la partita col Verona, quindi rispondo a questa domanda e poi solo domande sul Verona. Io sono sereno, tranquillo, dico questo perché se rispondo con carattere non interpretate che sono nervoso, per favore. Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. L'ho vissuta così, ma ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto ed i tifosi che ho incrociato che mi hanno incoraggiato. Ho trovato molto esagerato...

non dico che abbiamo fatto tutto bene, ma neanche tutto male, ho trovato questa vicenda così sproporzionata e perciò non sono stato contento. Quello che conta è il mio lavoro con la squadra, lo staff ed i rapporti con i dirigenti che mi hanno subito dato sostegno, ieri anche quello del mio presidente. Non è andato tutto bene, soprattutto con la Fiorentina dopo 4-5 partite buone, mi prendo le mie responsabilità, non mi sono mai nascosto nella mia vita ma sono un po' deluso perché avere un atteggiamento collaborativo con noi era onesto, ma dopo questa cosa forse mi sbaglio. Avrò una riflessione su questo. Nient'altro, l'importante è vincere col Verona, abbiamo 3 gare importanti in una settimana".