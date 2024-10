GABBIA, Sconfitta pesante. Secondo gol? Errore di reparto

FirenzeViola.it

Il difensore del Milan Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta dei rossoneri contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sicuramente non siamo soddifsatti del nostro approccio. E' una sconfitta che ci sentiamo addosso. E' pesante. Non abbiamo fatto il nostro meglio".

Perchè non siete riusciti ad esprimervi al meglio?

"E' una cosa di cui dovremmo parlare. Dobbiamo capire perché abbiamo giocato così. Non siamo stati continui per riuscire a vincere. Dobbiamo lavorare durante la sosta per cercare di avere più continuità. Nello spogliatoio però ho visto la cattiveria e la delusione giusta. La squadra è compatta e allineata nonostante non ci sia niente o poco da salvare dalla gara di oggi".

Sul secondo gol cosa si poteva fare meglio?

"Penso sia stato un errore di reparto. Era un rinvio di De Gea. innegabile una letturta sabgliata. Io potevo essere più aggressivo. brucia molto. Non accetto di prendere un gol così".