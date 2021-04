G. SPORTIVO, Domenica il Bologna senza Schouten

Rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 33^ giornata di Serie A. Se sul fronte Fiorentina non c'è niente da segnalare, discorso diverso per il Bologna. I prossimi avversari dei viola in campionato infatti dovranno fare a meno del centrocampista Jerdy Schouten, espulso nel 5-0 subito dai rossoblu in casa dell'Atalanta. Per lui un turno di squalifica.