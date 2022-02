FRATTESI, Sento grande fiducia a Sassuolo. Dionisi...

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato a Sportweek della sua squadra e di quello che gli ha dato l'allenatore: "Mi hanno dato grande fiducia. Da parte del club e di mister Dionisi. In estate non eravamo sicuri di restare, lui ha detto chiaro di voler puntare su di me e lo ha dimostrato". Sugli idoli: "Da piccoli non è che il calcio mi facesse impazzire. Giocavo a tennis e il mio idolo era Federer. Facevo due giorni a settimana tennis e tre calcio. Poi arrivò il momento di scegliere e decisi per il calcio perché mi piaceva stare in gruppo. Nel mio ruolo oggi il più forte è De Bruyne, senza ombra di dubbio".