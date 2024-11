FABREGAS, Palladino molto bravo, attacca in profondità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa della partita di domenica contro la Fiorentina: "Non avremo a disposizione Mazzitelli, che ha avuto un problema ad un polpaccio e dovrebbe tornare a disposizione con il Monza, Sergi Roberto e Gabrielloni che potrebbero rientrare per il match con il Venezia, per Perrone i tempi di recupero saranno lunghi circa sei settimane. Van der Brempt sta recuperando ma non ci sarà domenica con la Fiorentina. In dubbio Strefezza e anche Barba è in forse, valuteremo solo domenica. Torna Baselli e Kone giocherà domani con la Primavera".

Che formazione vedremo con la Fiorentina?

"Molto simile alla formazione che ha giocato con il Genoa. Avremo solo 15 giocatori a disposizione, sono tanti gli assenti ma abbiamo valide alternative e ci saranno anche ragazzi della Primavera pronti a darci una mano nel caso. Da Cunha a Genova ha giocato bene e sono contento di lui, è un ragazzo che ha qualità e tecnica, ha dimostrato di saper giocare anche in quel ruolo e si sta adattando bene alla massima serie. Per quanto riguarda chi giocherà in porta non ho ancora deciso tra Audero, che è in crescita, e Pepe Reina".

La Fiorentina si presenta a Como dopo sei vittorie consecutive e una serie positiva di otto giornate. Cosa ne pensa?

"Sono una squadra molto forte con tanti giocatori importanti che attaccano molto in profondità e bravi nel possesso palla. Palladino è un allenatore giovane che, dopo aver fatto bene a Monza, sta facendo molto bene anche a Firenze. Per noi sarà una partita molto difficile e dovremo essere molto concentrati per fare punti importanti".