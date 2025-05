Ez Abde e il commento sull'1-0 del Real Betis: "Il check del Var mi ha spevantato"

vedi letture

"La verità è che mi sono spaventato un po' al momento del check del Var" afferma sorridendo uno dei protagonisti della vittoria per 2-1 da parte del Real Betis contro la Fiorentina nella gara d'andata della semifinale di Conference League, ovvero l'autore dell'1-0 Ez Abde: "Le sensazioni in vista del ritorno sono buone. Peccato per il gol subito, ma abbiamo fatto una grande partita" ha dichiarato dopo il match a Movistar.

L'attaccante ha poi proseguito parlando così del gol di Ranieri: "Loro non hanno avuto molte occasioni, ma hanno sfruttato quella". E in seguito ha concluso con una battuta sul rigore non fischiato in favore del Real Betis sul risultato di 2-1: "Non posso giudicare, non sono un arbitro. Se lui ha deciso così, va rispettato".