EURORIVALI, Pafos, Lask e Vitoria impegnate domani

Reduce dalla sconfitta in Conference League contro l'Apoel Nicosia, la Fiorentina domani tornerà in campo per affrontare il Verona nel dodicesimo turno di Serie A. Stesso discorso per le prossime tre avversarie europee dei viola che saranno impegnate domani nei loro rispettivi campionati. Il Pafos, prossimo sfidante dei gigliati al Franchi giovedì 28 novembre, giocherà in trasferta contro l'Apollon Limassol alle 18:00. Gialloblu che sono primi nel campionato cipriota con 5 punti di distacco sulla seconda in classifica.

Alle 14:30 invece sarà impegnato il Lask che, nono in classifica nella Bundesliga austriaca, affronterà in trasferta l'Altach penultimo. Bianconeri e viola giocheranno contro al Franchi giovedì 12 dicembre alle ore 18:45. Infine il Vitoria, ultimo avversario in Conference League della Fiorentina, giocherà alle 17:30 sul campo del Santa Clara. Uno scontro tra la quinta e la sesta forza della Liga portoghese.