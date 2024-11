EURORIVALE, L'Apoel Nicosia è in fiducia in campionato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra una pausa delle nazionali e l'altra, la Fiorentina sta facendo un percorso netto: solo vittorie per il gruppo di Palladino, che a partire dalla sfida con il Lecce, sia in campionato che in Coppa, ha totalizzato cinque successi. Le ultime due sfide per la squadra saranno, a proposito di coppa, contro l'Apoel Nicosia, che giovedì sera ospiterà la Fiorentina a Cipro in Conference League, e infine l'ultimo ostacolo chiamato Hellas Verona.

La squadra cipriota sta attraversando un momento positivo in campionato, dove solo l’ultimo match, uno 0-0 contro l'Apollon, ha fermato il gruppo allenato da Manolo Jiménez, allenatore spagnolo che sembra aver cambiato volto alla squadra dopo l'esonero del portoghese José Dominguez. Con Jiménez in panchina, infatti, l'Apoel ha cambiato marcia, ottenendo due vittorie e un pareggio. Sarà dunque una sfida da non sottovalutare per la Fiorentina contro una squadra che occupa il quarto posto nel suo campionato, dove gioca anche il Pafos, altra formazione che la squadra di Palladino affronterà nel percorso europeo il 28 novembre.