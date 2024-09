EMPOLI, Fazzini: lesione ai flessori: in dubbio coi viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata senza dubbio una delle sorprese di questo avvio di stagione, sia nelle prime tre gare con l'Empoli che per quanto visto nella prima parte della gara contro San Marino per l'Under 21 italiana: proprio l'impegno con gli azzurrini gli ha procurato però un infortunio. Adesso, Jacopo Fazzini dovrà star fermo per qualche giorno.

Gli esami a cui il calciatore classe 2003 nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra. Il calciatore, che ha già abbandonato il ritiro dell'Under 21, ha già iniziato il suo percorso riabilitativo ma l'Empoli lo perderà sicuramente per la sfida in programma sabato prossimo con la Juventus e probabilmente anche per il match di Cagliari del 20 settembre prossimo. L'obiettivo del club azzurro è recuperarlo per l'incrocio di Coppa Italia col Torino (24 settembre) ma soprattutto per il derby dell'Arno contro la Fiorentina, in programma il 29 settembre.