EL SHAARAWY, Potrebbe rientrare contro la Fiorentina

Tra i vari giocatori infortunati in casa Roma c’è anche Stephan El Shaarawy, che ha subito una leggera distorsione muscolare al polpaccio sinistro nella partita contro il Monza. Come riporta tuttomercatoweb.com, il giocatore non si sta allenando in gruppo, al pari di Paulo Dybala. L’ex giocatore della nazionale italiana salterà dunque le partite di campionato contro l’Inter al rientro dalla sosta, ma non solo. A forte rischio, infatti, ci sarebbe anche l’appuntamento in Europa League contro la Dinamo Kiev, e potrebbe rientrare per calcare il rettangolo verde proprio contro la Fiorentina il 27 ottobre prossimo.