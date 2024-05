EL KAABI, L'Olympiacos fu una sfida. Ora siamo in fiducia

FirenzeViola.it

L'attaccante dell'OlympiacoS Ayoub El Kaabi ha parlato al sito Uefa in vista della finale di Atene. Queste le sue parole sulla sua infanzia: "La mia infanzia è stata normale. Vengo da Derb Mila, un quartiere umile di Casablanca. Ho iniziato a giocare per strada e, con diligenza e determinazione, ho trovato la mia strada. Ho capito che il successo si basa sul duro lavoro, sulla motivazione e sull'aiuto divino. Durante le vacanze scolastiche facevo lavori occasionali, principalmente il falegname. Ho lavorato molto per mantenermi e ne sono orgoglioso: mi ha insegnato che la vita non è facile".

Il trasferimento all'Olympiacos lo scorso agosto... "Quando ho ricevuto l'offerta dall'Olympiacos, l'ho vista come una sfida personale. È un club prestigioso, che lotta per il titolo nazionale e partecipa sempre alle competizioni europee. Grazie ad Allah, abbiamo raggiunto la finale e siamo a un passo dalla gioia più grande: alzare la coppa! È un sogno che spero si realizzi il 29 maggio".

Contro l'Aston Villa 5 gol... "Dopo la rimonta [da un 4-1] contro il Maccabi Tel Aviv, la fiducia è aumentata, ci siamo uniti di più. Tutto è andato bene in Inghilterra, davanti a molti tifosi. Prima non eravamo mai arrivati neanche in semifinale, figuriamoci in finale. Eravamo tutti orgogliosi e felici, specialmente quando la gente ci ha accolto all'aeroporto. Non solo i nostri tifosi, ma tutti i greci sono orgogliosi di noi".

L'importanza di José Luis Mendilibar... "Il mister è arrivato in un momento molto difficile. Ha molta esperienza, perché ha allenato tante squadre e ha vinto l'Europa League con il Siviglia. Mi ha dato molta fiducia, mi mette a mio agio in campo e mi ha dato più libertà. Lo ringrazio, insieme all'intero staff tecnico e ai fisioterapisti".