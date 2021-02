DS SPEZIA, Italiano ha una clausola. Oggi resettiamo

INDISCREZIONI DI FV BARRECA, ECCO PERCHÉ NON È STATO CONVOCATO Antonio Barreca non è stato convocato ma non c'è nessuna scelta tecnica dietro l'esclusione dai 23, visto il ritorno dal Sudamerica di Maxi Olivera e dunque più giocatori utilizzabili sulla fascia sinistra. Il terzino infatti non sta bene da... Antonio Barreca non è stato convocato ma non c'è nessuna scelta tecnica dietro l'esclusione dai 23, visto il ritorno dal Sudamerica di Maxi Olivera e dunque più giocatori utilizzabili sulla fascia sinistra. Il terzino infatti non sta bene da... NOTIZIE DI FV FIO-SPE 0-0, ORA SI VEDE ANCHE LA VIOLA CON BIRAGHI Prima chance da gol per la Fiorentina al 27’. Bella palla di Amrabat per Biraghi che arriva in corsa dalla sinistra e va al tiro ma non riesce e a tenere bassa la palla che finisce alta sopra la traversa. Si resta sullo 0-0 ma la squadra di Prandelli è molto... Prima chance da gol per la Fiorentina al 27’. Bella palla di Amrabat per Biraghi che arriva in corsa dalla sinistra e va al tiro ma non riesce e a tenere bassa la palla che finisce alta sopra la traversa. Si resta sullo 0-0 ma la squadra di Prandelli è molto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi