DS SAMP, Fazio solo se esce Colley. Ramirez....

Carlo Osti, ds della Sampdoria, parla così a Sky Sport prima della partita in casa della Fiorentina: "Abbiamo avuto una partenza sbagliata, non tanto a Torino, dove era prevedibile perdere anche se ci è mancato coraggio e non abbiamo offerto una prestazione all'altezza, ma col Benevento. Lì è stata una prestazione bruttissima: meglio che queste sconfitte semmai vengano adesso che possiamo rimediare, ma dobbiamo riflettere su queste prime due sfide che non pensavamo andassero così".

Arriveranno altri acquisti?

"Il nostro mercato non è chiuso, come mi sembra per le altre. Si arriva all'ultima settimana perché il Covid ha scombussolato tutto. Speriamo di dare qualità a centrocampo con l'innesto di Adrien Silva, e qualcosa in attacco abbiamo fatto, visto che è arrivato Keita Balde che cercavamo fortemente. Il mister deve lavorare: in poco tempo non è facile trovare le migliori soluzioni, ma ora c'è anche la sosta".

Ramirez resta o va via?

"Lunedì sera saprò dare la risposta. Il mercato è aperto e non mi sento di escludere niente".

Che significa che la Roma deve mettersi una mano sul cuore perché voi arriviate a Fazio?

"L'idea Fazio potrebbe svilupparsi solo se uscisse Colley. Ha un contratto elevato di due anni con la Roma, dovremo cercare un punto d'equilibrio con loro".

Bonazzoli è in partenza?

"Ha rinnovato da poco con noi per cinque anni. In questo momento le squadre cercano di completare le rose, e ci fanno piacere gli interessamenti: significa che è forte. Ed è un '97, ancora giovane... Stiamo a vedere".

Ranieri cerca esperienza?

"Non potremmo avere allenatore migliore: sia per l'esperienza che per lo stile british con cui sta gestendo questi ultimi giorni di mercato. Qualcun altro si sarebbe forse agitato: lui ha tranquillità e sa trasmetterla anche alla squadra. Da lunedì lo saremo tutti di più".

Damsgaard stasera è titolare.

"L'abbiamo preso perché crediamo abbia prospettive: è arrivato da poco in Italia, deve ambientarsi ma è comunque molto sveglio. I ragazzi però non vanno bruciati: serve capire i tempi di cui hanno bisogno".