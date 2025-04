Ds del Cagliari Bonato: "Per la salvezza servono ancora punti: ogni occasione buona"

vedi letture

Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato ha parlato così nel pre partita a Dazn. Queste le sue parole sul fatto che il Cagliari abbia messo a disposizione il centro sportivo per far allenare la Fiorentina: "Dopo che abbiamo saputo della morte di Papa Francesco così a ridosso della gara è arrivata la decisione del rinvio. Quindi ci sembrava corretto metterci a disposizione per trovare una situazione accettabile per la Fiorentina".

Finale di stagione diverso? "Il percorso nostro è stato lineare, frutto di una crescita costante. In queste ultime gare dobbiamo pensare gara dopo gara. Per raggiungere la salvezza servono ancora punti e ogni occasione deve essere buona per portarli a casa. L'obiettivo iniziale era costruire uno zoccolo duro. Il fatto che strada facendo la squadra sia migliorata certifica il percorso di crescita. Dando continuità si riesce a creare delle basi solide per il futuro, senza tante rivoluzioni.".