DS CAGLIARI, Viola squadra forte. Su Astori...

Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli ha parlato così nel pre gare ai microfoni di Sky: "Il campionato poteva essere diverso per tutti. E' indecifrabile per tutti. Basta vedere la Juve ieri sera. Ed è molto difficile giocare in queste condizioni. Bisogna pensare di fare bene in questa gare, anche oggi incontriamo la Fiorentina che è una squadra molto forte".

Tweet su Davide Astori: Per astori Cagliari e Firenze sono due piazze dove ci ha lasciato il cuore. Ovunque è andato tutti hanno un ricordo bellissimo di lui. Ma in queste due piazze lui ha dato tantissimo e il ricordo è ancora molto forte. Ed è difficile commentare e anche pensare a quello che è successo. E' stato e sarà per sempre un ragazzo fantastico".

Sulla gara: "L'aspetto tattico è difficile da analizzare. Alcuni dei nostri fanno davvero gli straordinari. Non conta tanto la tattica ora come ora, conta lo spirito e il sacrificio. Ora secondo me le partite si giocano più a livello individuale che a livello tattico".