DOVBYK, Difese italiane toste da affrontare. Io voglio...

Artem Dovbyk, dopo essere diventato un elemento chiave per la Roma con cinque gol, cerca di guidare la squadra verso il primo successo in trasferta e di essere decisivo in un big match. Nelle sue pagine il Corriere dello Sport analizza il percorso fatto dall'ucraino arrivato ad agosto dal Girona dove è stato determinato a raggiungere l’obiettivo di una qualificazione in Champions League: "Farò di tutto per questo obiettivo", ha dichiarato. Nonostante la difficoltà di affrontare i difensori italiani, il calciatore è pronto a sfruttare le sue qualità per segnare e ha deciso di non fissare un numero di gol, puntando a dare il massimo in campo.

Con un passato da Pichichi in Liga, Dovbyk vuole dimostrare il suo valore alla Roma e si allena duramente, guadagnandosi il soprannome "the Machine" dai compagni per la sua dedizione. Stasera lo attende lo scontro contro la Fiorentina, test impegnativo dove dovrà fare i conti con la retroguardia Ranieri-Comuzzo.