Domenica Fiorentina-Parma, la squadra di Chivu nel ricordo di Bolano: "A Firenze in campo per Jorge"

vedi letture

Domenica è scomparso l'ex giocatore colombiano del Parma, Jorge Bolano (nella foto d'archivio, in campo contro la Fiorentina), stroncato da un infarto. Il club al Franchi omaggerà proprio il giocatore prematuramente scomparso, con il lutto al braccio. "Nel ricordo di Jorge. In campo per Jorge - si legge sul sito dei ducali -Domenica, allo stadio Artemio Franchi, il Parma Calcio giocherà per un uomo e per un calciatore che se n’è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile. Contro la Fiorentina la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, simbolo di un dolore che ha colpito tutto il Club gialloblu".