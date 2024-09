DJIMSITI, Salta i viola per ko. Ma Gasp ne recupera tre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta notizia per l'Atalanta in vista del ritorno in campo contro la Fiorentina il prossimo 15 settembre: Berat Djimsiti, difensore centrale della squadra, ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa venti giorni. Il ko, una lesione di primo grado al quadricipite della coscia destra, è stato riportato durante la sfida contro l'Inter e confermato dallo staff medico della nazionale albanese e da quello di Zingonia. Il giocatore inizierà subito le terapie necessarie per recuperare, con l’obiettivo di rientrare il prima possibile. L’infortunio di Djimsiti si aggiunge a un quadro di emergenza difensiva che però è in via di risoluzione: Hien, Kolasinac e Kossounou dovrebbero infatti essere pronti al ritorno in campo contro i viola.

Lo riporta Tuttoatalanta.it.