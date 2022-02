DIONISI, Possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha parlato così dalla sala stampa del Mapei Football Center, presentando il prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

Tanto entusiasmo dopo la vittoria con l'Inter, lo avete coltivato in questi giorni? "Sicuramente i ragazzi hanno speso per fare la partita e nei giorni successivi ci è voluto un po' di più per riprenderci, non siamo abituati a giocare tutti i giorni a giocare con squadre così forti. Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente, serve tutto per una squadra così forte come la Fiorentina, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo".

La Fiorentina sta volando. Come si differenzia dalle altre? "Ha una grande identità e lo si è visto dall'inizio, sta continuando su quella falsariga. Ha cambiato un interprete importante, forse anche più di uno perché ha perso Vlahovic ma ha preso giocatori. Ha giocatori forti e dovremo essere bravi perché sicuramente ci metterà in difficoltà come all'andata, ma proprio come all'andata se saremo consapevoli della nostra forza li possiamo mettere in difficoltà".

Cambi di formazione? "Non lo so. C'è l'allenamento di oggi, un allenamentino di rifinitura domani. Per me non esiste squadra che vince non si cambia, è un luogo comune. Bisogna fare delle valutazioni in base alle condizioni dei giocatori e all'avversario".

Bonaventura è uno degli elementi più importanti della Fiorentina. Sta pensando a una marcatura ad hoc o si lavorerà come sempre di squadra? "Sono d'accordo su quanto hai detto ma non è l'unico. È un giocatore molto importante per la Fiorentina, per esperienza, qualità. Non sappiamo nemmeno se giocherà, non penseremo solo a lui, cercheremo di limitarli da squadra, non possiamo impedirgli di non fare niente, cercheremo di limitarli il più possibile per poterli mettere in difficoltà".