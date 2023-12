DIA, Ex obiettivo di mercato che quando vede viola segna

FirenzeViola.it

Come scritto sulle proprie colonne da La Repubblica, tra gli osservati speciali del match di oggi ci sarà certamente Boulaye Dia, che in estate era stato a lungo corteggiato dalla Fiorentina prima che l’eccessiva valutazione (25 milioni) facesse virare i dirigenti viola su altri obiettivi. Nello scorso campionato il senegalese realizzò 16 reti - due in più rispetto al tandem Cabral-Jovic - piazzandosi al terzo posto della classifica marcatori. Quattro di queste furono messe a referto proprio contro la Fiorentina, una nel momentaneo pareggio al Franchi (2-1 il risultato finale) e tre nel pareggio all’Arechi dello scorso 3 maggio.

Dia, nonostante l’inizio complicato della propria squadra, il cambio in panchina che ha portato all’allontanamento di Paulo Sousa e all’arrivo di Pippo Inzaghi, alcuni problemi fisici e alcuni “mal di pancia” iniziali, ha comunque segnato già 4 reti in 675 minuti (un gol ogni due partite, in media). Numeri che non hanno permesso ai campani di andare al di sopra dell’ultimo posto ma che rappresentano comunque un discreto bottino per un attaccante che, come la definisce il quotidiano, rappresenta la classica sliding door di mercato.