DI VAIO, Concentrazione nonostante l'entusiasmo

La netta vittoria del Bologna per 3-0 contro l'Inter, che è stato anche il 6° risultato utile consecutivo per la squadra di Pioli, non distrae Marco Di Vaio dall'essere concentrato per il prossimo impegno contro la Fiorentina, domani sera. "Stiamo facendo bene, però non possiamo lasciarci prendere la mano dall'entusiasmo", ha detto, "Affronteremo una partita molto difficile contro la Fiorentina e abbiamo bisogno di essere pronti".

Solo due vittorie nelle ultime sei in casa per i Felsinei, mentre per la Fiorentina, una sola vittoria fuori casa per ora in stagione.