DEA, Il 55% del club a investitori USA: closing vicino

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il closing per l'acquisto del 55% delle quote dell'Atalanta da parte di tre imprenditori legati al fondo statunitense Bain Capital, sarebbe imminente. La valutazione del club bergamasco, grazie ai cartellini dei giocatori ma soprattutto grazie agli asset rappresentati da Zingonia e dal Gewiss Stadium, oscilla tra i 400 e i 500 milioni di euro, ma il 45% del club resterà saldamente nelle mani dei Percassi, condizione imprescindibile per il buon esito della trattativa. È possibile addirittura che si arrivi al closing già lunedì prossimo. La certezza è che non si tratta di un affare con un fondo, visto e considerato che saranno questi tre imprenditori ad acquistare direttamente le quote. Ci sarà una forte componente italo-americana, visto che uno dei protagonisti della trattativa è Stephen Pagliuca, co-chairman del fondo Bain Capital e già presente nel mondo dello sport visto che detiene una partecipazione dei Boston Celtics in NBA.