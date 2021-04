DE LIGT, Siamo delusi dopo la trasferta di Firenze

Il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista degli ultimi appuntamenti della stagione, fissando l'obiettivo per il campionato: "Siamo delusi anche dal risultato di Firenze, dobbiamo fare di più per prendere i tre punti. Serve più intensità, più coraggio con la palle. Dobbiamo difendere meglio. Pensavamo allo scudetto ma adesso l'obiettivo è quello di arrivare secondi, siamo forti e dobbiamo puntare in alto. Il nostro focus è sul secondo posto".