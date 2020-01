DE LEO (DAZN), Pari giusto. Iachini ha inciso già

Emilio De Leo, vice-allenatore del Bologna, ha così parlato a DAZN dopo il pari interno contro la Fiorentina: "I ragazzi non meritavano la sconfitta, e ci abbiamo creduto fino alla fine, sull'ultimo pallone. Era una palla persa, e invece si dimostra quanto il gruppo sia unito e coeso. Il fattore dei piazzati l'avremmo dovuto sfruttare anche meglio oggi. Ci aspettavamo una Fiorentina organizzata, una squadra in cui i calciatori pensano tutti con la stessa testa. Pur con il baricentro basso, lo hanno dimostrato e credo Iachini abbia inciso da subito. Noi però abbiamo provato a fare la partita con la solita qualità. Anzi, quando la gara si è sporcata abbiamo fatto un passo indietro perché l'hanno messa su un piano che non ci è congeniale. Quando cercavamo di creare spazi, avevamo troppa distanza tra alcuni uomini per riempire l'area, ma se aspettavamo troppo si compattavano bene. Bravi loro tatticamente, noi pure ma potevamo essere un po' più veloci".

Possono cambiare gli obiettivi stagionali? "Per classifica ed ambizioni stanno venendo di volta in volta. Anche Mihajlovic ripete quotidianamente che servirà esprimere al massimo il nostro potenziale. Poi ci guarderemo intorno e vedremo dove siamo arrivati".