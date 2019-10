DARMIAN, Ora pensiamo alla gara difficile di Firenze

Matteo Darmian, difensore del Parma, ha parlato in zona mista al termine della sfida casalinga persa contro l'Hellas Verona: "Ci siamo ritrovati sotto dopo dieci minuti e sappiamo che il Verona è una buona squadra, organizzata. Non è facile far gol ma ci abbiamo provato. Possiamo dire che la sconfitta sia immeritata, adesso dobbiamo rialzare la testa e guardare alle prossime partite importanti. Abbiamo quattro giorni per recuperare e preparare bene la sfida di Firenze, contro una squadra forte e su un campo non facile. Cercheremo di fare la nostra partita e di conquistare punti".