CREMONESE, Tre colpi in arrivo sul mercato

La Cremonese ha piazzato un triplo colpo di mercato, come riporta Tuttomercatoweb. Visite mediche infatti per Cyriel Dessers che arriva dal Genk mentre è tutto ok anche per altri due giocatori: Gonzalo Escalante, che arriva dalla Lazio per rinforzare la mediana e Luka Lochoshvili, centrale georgiano del Wolfsberger. Manca solo l'ufficialità, con la squadra in queste ore impegnata nella gara di Coppa.