COSENZA, Ufficializzato il nuovo tecnico Zaffaroni

Questo venerdì sarà l'avversario della Fiorentina in Coppa Italia, ma il Cosenza ha ufficializzato solo da poche ore l'allenatore. Si tratta di Marco Zaffaroni, tecnico milanese ex Monza e Albinoleffe appena svincolato dal Chievo con cui aveva firmato prima dell'esclusione del club dalla serie B. Zaffaroni ha iniziato la sua carriera a Perugia, come vice di Pagliari, quando il neo ds rossoblù Goretti tornò a giocare nel club umbro. Il tecnico arriverà con una squadra in ritardo per il ripescaggio in B all'ultimo tuffo e con pochi giorni di lavoro con essa.