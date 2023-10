CORSI, Viola improponibile per noi, ma daremo fastidio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ai canali ufficiali del club azzurro si è espresso così verso la gara con la Fiorentina: “Bisogna trovare la consapevolezza di poter ben figurare in tutte le partite, anche a Firenze, dove mi aspetto la conferma dei segnali positivi che si sono visti nelle ultime partite. Siamo sfavoriti, non è una novità, come con quasi tutte le squadre che affronteremo. I viola, sulla carta, sono un avversario improponibile per noi. Italiano è un top tra gli allenatori e la squadra è stata rafforzata, molto forte.

Giocare a Firenze per noi è da sempre un’emozione, nonché occasione per fare una buona impressione. Sarà difficile ottenere qualcosa di positivo, ma abbiamo margini per dare fastidio e speriamo di fare risultato”.