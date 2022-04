COPPA ITALIA, Juve in emergenza a centrocampo

Mancano ancora sei giorni alla gara di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina ma i tifosi viola, come dimostrato ieri nell'allenamento a porte aperte del Franchi, sono già proiettati alla supersfida di mercoledì prossimo alla Stadium. La squadra di Italiano dovrà rimontare l'1-0 bianconero dell'andata, impresa assai complicata ma non impossibiile, visto le defezioni con cui dovrà fare i conti Massimiliano Allegri: come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juve infatti si trova a fare la conta degli indisponibili soprattutto a centrocampo; fuori McKennie per il resto della stagione, anche l'infortunio di Locatelli non sembra di poco conto e lo metterà fuori causa per la partita di mercoledì. Ai due assenti si aggiunge la lesione alla caviglia rimediata da Arthur.

Così in mezzo al campo rimangono solo Zakaria e Rabiot, col jolly Danilo pronto ad avanzare la sua posizione anche per la partita contro la Fiorentina. L'alternativa è dare fiducia a Fabio Miretti, talento dell'Under 23 e candidato a scnedere in campo (almeno a partita in corso) in queste settimane di emergenza.

.