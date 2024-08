COPPA ITALIA, Il Parma ospita il Palermo. Stasera Torino-Cosenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il passaggio del turno dell' Empoli e quello del Napoli ai calci di rigore contro il Modena, prosegue anche oggi il programma della Coppa Italia. Alle 18:00 il Brescia scende in campo contro il Venezia, dove non figura tra i convocati Tanner Tessmann. Alle 18:30 il Parma, avversario dei viola all'esordio in campionato, ospiterà il Palermo.

Alle 20:45 la Sampdoria sfiderà il Como dell'ex viola Andrea Belotti, mentre alle 21:15 al via Torino-Cosenza, il vincitore andrà a sfidare l'Empoli e la vincente del prossimo scontro incontrerà i viola agli ottavi di finale.