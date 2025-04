Coppa Italia: Conceicao con i titolarissimi contro l'Inter, possibile turnover con i viola

Lo si è capito dalle scelte fatte domenica scorsa contro il Napoli: la conferma è arrivata ieri, con le parole della vigilia del tecnico Sergio Conceicao. Milan-Inter non vale solo l'accesso alla finale di Coppa Italia, ma anche le residue speranze di qualificazione a una competizione europea per i rossoneri. Stasera il primo atto, semifinale d'andata alle ore 21 - dirige la sfida il Sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna-. Tuttomercatoweb.com prova ad anticipare le mosse dei due allenatori.

4-2-3-1 da parte di Sergio Conceicao, con delle novità dal primo minuto rispetto alla sconfitta di Napoli e dubbi in più di un reparto. Davanti a Maignan, confermati sulle corsie esterne Walker e Theo Hernandez. Al centro della difesa il più certo di giocare dal primo minuto pare essere Thiaw mentre Tomori, Gabbia e Pavlovic si giocano l’altra maglia (l'italiano è in vantaggio sugli altri due). Musah (insidiato da Jimenez) giostrerà in mezzo al campo, nel ruolo di partner di Fofana. In avanti torna Leao sulla sinistra, con Reijnders trequartista centrale e Pulisic sulla destra. In avanti Abraham favorito su Gimenez, con l'ex Feyenoord in cerca di riscatto dopo il rigore fallito al Maradona. Undici tipo, o qualcosa di molto simile, per il portoghese, che potrebbe quindi far riposare qualche pezzo pregiato sabato sera contro la Fiorentina.

Dall'altra parte Inzaghi ritrova Bastoni dopo la squalifica in campionato ma deve fare a meno di Asllani, squalificato in coppa. In porta ci sarà Martinez, in difesa Bisseck e De Vrij dovrebbero dare il cambio a Pavard e Acerbi. Attacco in emergenza numerica: Lautaro e Taremi sono out, Correa dovrebbe far rifiatare uno tra Thuram e Arnautovic. Scelte praticamente obbligate anche a centrocampo, dove potrebbe riposare Mkhitaryan con Barella - out per squalifica nella prossima di campionato - al posto dell’armeno insieme a Calhanoglu. Queste le probabili formazioni secondo Tuttomercatoweb.com:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All.: Conceicao.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All.: S. Inzaghi.