CONTE, Mi aspettavo una situazione migliore. Il mercato...

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del debutto in campionato, che lo vedrà protagonista domani a Verona alle ore 18:30, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, non risparmiandosi qualche polemica nei confronti del mercato: "Il mercato è bloccato, la situazione è molto complicata e mi dispiace. Speravo venendo qui di trovare una situazione migliore, fatico a trovare aspetti positivi. Non dico che siamo all'anno zero ma molto vicini all'anno zero ed è meglio essere chiari.

A me questo non spaventa. Quanto tempo servirà per riportare il Napoli in alto non lo so, so che incontreremo delle difficoltà e non dobbiamo fasciarci la testa".