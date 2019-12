CONTE, Meritavamo qualcosa di più. Il gol al 92'...

Queste le parole del mister Antonio Conte, a Sky Sport, dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Nelle ultime due partite abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato. Anche con il Barcellona potevamo fare molto meglio e abbiamo pagato di non aver fatto gol quando potevamo. Oggi dispiace perché c'era stata una buona risposta da parte della squadra. Dispiace perché meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo cercare di migliorare in tutte le situazioni sia in difesa che in attacco. Le partite le avete viste anche voi e sono state tre potenziali vittorie. Non penso ci sia da ricriminare sull'impegno dei ragazzi. Il nostro è un processo di crescita. Abbiamo avuto tante occasioni oggi e Dragowski è stato straordinario. Potevamo sfruttare meglio certe situazioni. Stiamo parlando di ragazzi che stanno giocando sempre ed è inevitabile che qualcosa di stanchezza la paghiamo. Quello di Firenze è un campo difficile e c'è rammarico per essere usciti con un solo punto. L'infortunio di Sanchez ci ha provato di un'alternativa importante in attacco. Analizzeremo insieme ai ragazzi gli errori e cercheremo di migliorare. Dispiace aver preso un gol così in contropiede all'ultimo minuto. Lettera? Tutto è in mano agli avvocati e l'Inter l'ha presa sul personale. Noi non vogliamo gestire i giornalisti ma abbiamo voluto mandare un segnale di rispetto. Si devono vergognare per quello che hanno fatto".